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Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой

Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой
Бизнесвум Тина Канделаки считает, что Россию хотят сломить и унизить. Популярная телеперсона и бывший генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая находится на волоске от потери олимпийского золота из-за допинг-пробы. «Девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается. Да и заявленный триметазидин — никакой не допинг», — коротко прокомментировала известная журналистка. Затем она поделилась мнением, откуда «растут ноги» у этого спортивного скандала. «Если кто не читал, уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды — говорит сам за себя», — пишет Канделаки в своем Telegram-канале.
Камила Валиева «Исходя из этой стратегии, россияне не должны гордиться россиянами. Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнает во время таких событий, как Олимпиада. Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться». Медиаменеджер подчеркнула, что речь идет о настоящей информационной войне, но Валиева справится с этой ситуацией, ведь она не первый юный спортсмен, который показывает миру, что Россию не сломить. Напомним, на зимней Олимпиаде в Пекине Камила Валиева показала класс, побила несколько рекордов и сделала огромный вклад в победу ОКР в командных соревнованиях. Однако награждение было отложено из-за допинг-пробы юной фигуристки, в которой вдруг обнаружился запрещенный препарат.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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