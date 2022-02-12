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Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

10:24  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, передает РИА «Новости».

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сообщил Лаврентьев.

Актриса снялась более чем в 30 картинах. Наибольшую популярность она получила, сыграв роль Натальи в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Также Кириенко известна по ролям Ирины в «Судьбе человека», Марьяны в «Казаках», Ефросиньи Дерюгиной в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года — в Театре-студии киноактера.

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В 1977 году актриса получила почетное звание «Народная артистка РСФСР» за заслуги в области советского киноискусства. В 1979 году стала лауреатом Государственной премии СССР года в области литературы, искусства и архитектуры за игру в кинодилогии «Любовь земная» и «Судьба».



#память #кино


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По материалам: pnp.ru

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