В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR





Студия Techland выпустила обновление для Dying Light 2 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, которое решает ряд проблем с игрой. Разработчики исправили проблемы с кооперативом, застреваниями в сюжетных квестах, бессмертными NPC и многим другим.

Одно из главных изменений в обновленной версии Dying Light 2 для игроков на приставках Xbox Series X — это включение режима 60+ FPS VRR. Теперь игроки могут на экранах с поддержкой VRR заметить повышенную плавность работы игры.

Ниже можно видеть полный список того, что исправили разработчики с последним патчем:

С будущими обновлениями разработчики обещают добавить в Dying Light 2 на приставках Xbox возможность выбирать сочетание «озвучка/субтитры». Это позволит игрокам включить английскую озвучку с русскими субтитрами, о чем многие просят.

Напомним, что на Xbox Series S в игре Dying Light 2 все еще отсутствует режим 60 FPS, на что жалуются многие игроки. Однако студия Techland пока четко не обозначила, стоит ли ожидать его в будущем, дав лишь размытые обещания «посмотреть», что можно с этим сделать.