Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR

В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR


Студия Techland выпустила обновление для Dying Light 2 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, которое решает ряд проблем с игрой. Разработчики исправили проблемы с кооперативом, застреваниями в сюжетных квестах, бессмертными NPC и многим другим.

Одно из главных изменений в обновленной версии Dying Light 2 для игроков на приставках Xbox Series X — это включение режима 60+ FPS VRR. Теперь игроки могут на экранах с поддержкой VRR заметить повышенную плавность работы игры.

Ниже можно видеть полный список того, что исправили разработчики с последним патчем:

С будущими обновлениями разработчики обещают добавить в Dying Light 2 на приставках Xbox возможность выбирать сочетание «озвучка/субтитры». Это позволит игрокам включить английскую озвучку с русскими субтитрами, о чем многие просят.

Напомним, что на Xbox Series S в игре Dying Light 2 все еще отсутствует режим 60 FPS, на что жалуются многие игроки. Однако студия Techland пока четко не обозначила, стоит ли ожидать его в будущем, дав лишь размытые обещания «посмотреть», что можно с этим сделать.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR
В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR
Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта
Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак
Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак
Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным
Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным
Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали
Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в
Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой
Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств
Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств
Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам
Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина

Еще по теме

Разработчики Dying Light 2 анонсировали патчи для Xbox версий игры
В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox One и Xbox Series X | S
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4