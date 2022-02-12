Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В эксклюзивы Xbox играют миллионы игроков: наглядные цифры

В эксклюзивы Xbox играют миллионы игроков: наглядные цифры


Политика Xbox последних лет сводится к тому, чтобы предоставить доступ к играм внутренних студий максимальному количеству игроков. Последние крупные релизы Xbox, вроде Forza Horizon 5 или Halo Infinite, одновременно выходили не только на Xbox и PC в Microsoft Store, но и в Steam. Подписка Xbox Game Pass Ultimate через Xbox Cloud Gaming дает доступ игрокам с любых устройств к полноценным AAA-играм. Все это привело к тому, что игры внутренних студий Xbox показывают действительно впечатляющие цифры, и, естественно, огромную роль в этом играет Game Pass.

За последние несколько месяцев Microsoft объявила о результатах сразу нескольких крупных своих проектов по количеству игроков, и эти цифры выглядят весьма впечатляюще:



Sea of Thieves — 25+ миллионов игроков



Halo Infinite — 20+ миллионов игроков



Forza Horizon 5 — 18+ миллионов игроков



Minecraft Dungeons — 15+ миллионов игроков



Grounded — 10+ миллионов игроков



State of Decay 2 — 10+ миллионов игроков

При этом, у Microsoft есть и Minecraft, число игроков в которой еще в ноябре 2020 года перевалило за 600 миллионов пользователей.

Отметим, что точное количество активных игроков не сообщается, но все эти игры продолжают активно развиваться, что говорит о наличии аудитории.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В эксклюзивы Xbox играют миллионы игроков: наглядные цифры
В эксклюзивы Xbox играют миллионы игроков: наглядные цифры
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox
Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Елена Малышева объяснила тяжелую болезнь Владимира Жириновского после прививки
Елена Малышева объяснила тяжелую болезнь Владимира Жириновского после
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»
Анна Семенович сбежала от мужчины из шоу «Давай поженимся»
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по обеспечению долговременной безопасности
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по
Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после пострелять из него
Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после
Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате России
Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате
Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их имена
Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции
Алсу показала сестру, с которой проводит отпуск в Турции
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый геймплей за Сплинтера
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Егор Крид перебрался в Арабские Эмираты
Егор Крид перебрался в Арабские Эмираты

Еще по теме

Halo Infinite показала фантастический результат — больше 20 млн игроков
Фил Спенсер: Forza Horizon 5 показала лучший старт игр Xbox в истории
Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate игрокам
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас