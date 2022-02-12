В эксклюзивы Xbox играют миллионы игроков: наглядные цифры
Политика Xbox последних лет сводится к тому, чтобы предоставить доступ к играм внутренних студий максимальному количеству игроков. Последние крупные релизы Xbox, вроде Forza Horizon 5 или Halo Infinite, одновременно выходили не только на Xbox и PC в Microsoft Store, но и в Steam. Подписка Xbox Game Pass Ultimate через Xbox Cloud Gaming дает доступ игрокам с любых устройств к полноценным AAA-играм. Все это привело к тому, что игры внутренних студий Xbox показывают действительно впечатляющие цифры, и, естественно, огромную роль в этом играет Game Pass.
За последние несколько месяцев Microsoft объявила о результатах сразу нескольких крупных своих проектов по количеству игроков, и эти цифры выглядят весьма впечатляюще:
Sea of Thieves — 25+ миллионов игроков
Halo Infinite — 20+ миллионов игроков
Forza Horizon 5 — 18+ миллионов игроков
Minecraft Dungeons — 15+ миллионов игроков
Grounded — 10+ миллионов игроков
State of Decay 2 — 10+ миллионов игроков
При этом, у Microsoft есть и Minecraft, число игроков в которой еще в ноябре 2020 года перевалило за 600 миллионов пользователей.
Отметим, что точное количество активных игроков не сообщается, но все эти игры продолжают активно развиваться, что говорит о наличии аудитории.