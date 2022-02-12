В кабмине придумали, как обновить парки городского транспорта

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 1222896-7

Властям регионов и потенциальным инвесторам предлагают дать больше полномочий и свобод. Направленный на это законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в рамках весенней сессии.

Законопроект направлен на упрощение инвестирования в городскую транспортную инфраструктуру и расширение полномочий регионов в сфере развития городского транспорта.

Проект закона уточняет порядок заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнёрстве, а также соглашений о муниципально-частном партнёрстве в области перевозок троллейбусами и трамваями.

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Анонсируя внесение документа, глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что заключение концессионного соглашения автоматически даст частному бизнесу право на выполнение регулярных перевозок пассажиров.

Меры позволят привлечь частные инвестиции и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и сопутствующую инфраструктуру: пути, остановки, электроподстанции, контактные сети, считают в кабмине.

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