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В кабмине придумали, как обновить парки городского транспорта

В кабмине придумали, как обновить парки городского транспорта

01:07  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1222896-7



Властям регионов и потенциальным инвесторам предлагают дать больше полномочий и свобод. Направленный на это законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в рамках весенней сессии.

Законопроект направлен на упрощение инвестирования в городскую транспортную инфраструктуру и расширение полномочий регионов в сфере развития городского транспорта.

Проект закона уточняет порядок заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнёрстве, а также соглашений о муниципально-частном партнёрстве в области перевозок троллейбусами и трамваями.

Регионы получат средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем


Анонсируя внесение документа, глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что заключение концессионного соглашения автоматически даст частному бизнесу право на выполнение регулярных перевозок пассажиров.

Меры позволят привлечь частные инвестиции и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и сопутствующую инфраструктуру: пути, остановки, электроподстанции, контактные сети, считают в кабмине.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#транспорт #инвестиции #в регионах


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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