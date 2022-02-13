7 мужских качеств, которые не нравятся женщинам

1. Жестокий критик и хитрый, безжалостный манипулятор.

2. Инфантильный, маменькин сынок, маленький мальчик в теле мужчины.

3. Лень и отсутствие инициативы.

4. Жадность.

5. Эгоизм и несговорчивость.

6. Мужчина, который прав всегда и во всем.

7. Хамство и высокомерие.

Женщины великодушны, если мужчина нравится. Они могут простить любимому мужчине забывчивость, небрежность, неряшливость, терпят мужские капризы, скандалы, надеясь, что любимый изменится в лучшую сторону. Но есть такие свойства характера, которые терпеть невозможно.Такой мужчина бесконечно критикует, поучает женщину, которая оказалось рядом. Он часто сравнивает ее с дамами, которые более успешны в каком-нибудь деле. «У тебя ужасная фигура, и совсем нет никакого вкуса. Ты стала такой старой, не понимаешь в моде». Долго терпеть такое невозможно, поэтому дамы сбегают без оглядки.Такой человек не способен отвечать за свои поступки и принимать важные решения. Все за него решала мама, которая становится третьей в вашем союзе. «Спрошу у мамы», «пусть мама посоветует как правильно». Конечно, с таким мужчиной вы никогда не почувствуете себя «как за каменной стеной». Он трусливо будет ждать, когда решения за него примите вы. Все проблемы будет решать женщина. Только надолго ли ей хватит сил?Целыми днями он полеживает на своем любимом диванчике, с ноутбуком в руке и тратит все свое время на поиски работы. Работа так и не находится. А виноватых в этом, в лице правительства, соседей, знакомых много. Его не ценят, а пойти работать за копейки он не может. Так и проходит жизнь. Единственный выход — расстаться с таким лежебокой и не тратить на него свое драгоценное время.Никогда не покупает цветов и подарков. В ресторане говорит о том, что платит каждый сам за себя. Жить с таким мужчиной, это значит, перейти на режим жесточайшей экономии, причем за счет ваших женских потребностей. Долго вы способны выдержать такие условия жизни?Он имеет свои интересы, свои потребности, а ваши не в счет. Все идет гладко, пока вы согласны жить его интересами и соглашаетесь во всем с ним. Как только заявляете о своих желаниях, происходит неизбежная ссора. Бесполезно спрашивать, как Марина Цветаева: «Мой милый, что тебе я сделала?» Нужно задуматься, а нужен ли вам такой мужчина?Он всех судит и начинает поучать и указывать как нужно себя вести, начиная с первого свидания.Он груб с теми, кого считает ниже себя, а разговаривает с людьми так грубо, что вам приходится краснеть и стыдиться за него. К тому же с высокомерием и презрением относится к женщинам. Женщины терпеливы, но мирится с этими привычками долго все равно не получится, поскольку они рано или поздно все равно приведут к краху отношений.