Александр Малинин и его жена публично поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Певец Александр Малинин и его супруга демонстрируют семейную идиллию уже более трех десятков лет. Известный исполнитель Александр Малинин — верный семьянин и любящий отец. Он уже 32 года счастлив в браке с врачом-гинекологом Эммой Залукаевой. Пара воспитала двойняшек Устинью и Фрола, которые учатся и уже параллельно работают за границей. Свою третью по счету свадьбу Александр Малинин сыграл 13 февраля 1990 года, с чем и поздравил супругу в Инстаграм.Александр и Эмма Малинины «Душа моя, сегодня исполняется ровно 32 года со дня нашей свадьбы. Я так жалею что очень быстро пролетает время. Все эти годы я был счастлив рядом с тобой. Ты научила меня по-настоящему жить и любить», — написал артист. «Мои поздравления!🍾🍾💐🎉🎊♥️Будьте счастливы ещё много лет!!!», откликнулась первой Лариса Долина. Следом, дочь Устинья, выразила свое одобрение двумя алыми сердечками. Поклонники также присоединились к поздравлениям с годовщиной, пожелав долгого семейного счастья. «Вы смогли сохранить самые светлые чувства и пронести их через годы совместной жизни! Это ваша заслуга! Пусть Ваша любовь и уважение друг к другу надолго сохранится в ваших сердцах!», — желают подписчики. Эмма Малинина также посвятила публикацию годовщине свадьбы.Александр и Эмма Малинины «Счастье ❤️❤️что мы нашли друг друга! 32 года 😍в любви и согласии, душа в душу. Малинины,день свадьбы-13февраля1990», - написала Эмма. Жена Алексанра Малинина верит не в половинки, а в общие интересы. «Убеждена, что пара должна иметь минимум 70 процентов общих интересов, а лучше 90. Когда любимый человек чем-то увлечен, на мой взгляд, естественное желание – быть с ним рядом. И если даже очень далек и совсем не силен в какой-то области, стараешься и подтягиваешься», отметила Эмма. Так как Малинин очень спортивный, то его жена тоже научилась кататься на водных и горных лыжах, нырять на глубину, ходить в горы. И со временем она все это полюбила. «Общие увлечения придают жизни яркие краски и делают ее интересной», считает Эмма. До Эммы Александр Малинин выбирал жен из творческой среды. Сначала это была Инна Курочкина, затем Ольга Зарубина. От этих браков у исполнителя двое детей. С Никитой артист поддерживает отношения, а вот с дочерью от Зарубиной, которая живет в США, у него отношения не сложились. Зато Александр принял как своего сына своей нынешней жены от первого ее брака Антона. Ольга Зарубина уверена, что Александр Малинин — подкаблучник, во всем подчиняющийся своей властной супруге-доктору, против которой не смеет сказать и слова.