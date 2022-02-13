Битва домашних питомцев. Собака Елены Летучей против собаки Генри Кавилла

Вадим Карасев

Герои сегодняшней "битвы" — домашние питомцы Елены Летучей и Генри Кавилла.

По словам Летучей, она давно мечтала о собаке. Мечта сбылась осенью 2019 года — в ее доме появилась Акита. С тех пор телеведущая регулярно делится с подписчиками в инстаграме фото своего питомца.

Не меньше фото четвероногого друга и в профиле Кавилла.

Он действительно мой лучший друг. Мы везде ходим вместе. Сейчас ему 8 лет, и он много раз спасал мое эмоциональное и психологическое здоровье. У нас особая, тесная связь,

— рассказывает Кавилл про Кал-Эла (актер назвал свою собаку в честь персонажа, которого сыграл в фильме "Человек из стали").





Генри Кавилл со своим питомцем Кал-Элом (порода американская акита)





Cобака Елены Летучей или собака Генри Кавилла — кто покорил ваше сердце?

Меня покорила АкитаОтдаю голос за Кал-ЭлаСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю кошек...Сплетник