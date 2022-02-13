Бывший муж Ксении Бородиной развлекается с ее подругой

Экс-супруг ведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров нашел себе новую пассию. Курбан Омаров закрутил роман с бывшей подружкой жены. Как оказалось, Ксения Бородина и Анастасия Кудряшова знакомы много лет. Вокруг Ксении Бородиной кипят нешуточные страсти. Сначала Курбан Омаров обвинил брюнетку в том, что она встречается с его близким другом Трофимом. Якобы этот роман начался еще до официального развода. Эта новость выбила Курбана из колеи, заставив его нелестно высказываться и о Ксении, и о бывшем товарище. Теперь же выяснилось, что и сам Омаров закрутил с экс-подругой Бородиной. В профиле Ксении можно найти совместные снимки с Анастасией Кудряшовой. Женщины проводили время вместе в 2017 году. Они тусили в ресторанах и даже отдыхали вместе в Турции.Ксения Бородина с бывшим мужем Тогда в отношениях Ксении и Курбана еще царила идиллия, а о разводе не шло даже речи. Анастасия тоже была счастлива в браке с Федором Кудряшовым. Зато теперь понятно, что Омаров знает свою нынешнюю пассию не первый год. Неизвестно, общается ли Бородина с Кудряшовой сейчас, но телеведущая все еще подписана на Instagram соперницы. Анастасия и Курбан не скрывают своих отношений: 11 февраля бизнесмен опубликовал первые совместные снимки с блондинкой. Стоит отметить, что Омарову и раньше приписывали романы с подругами Бородиной. Так, ходят слухи, что телеведущая поссорилась с Аленой Водонаевой именно из-за ревности: она была уверена, что приятельница тайно встречается с ее мужем. Сама Ксения афишировать личную жизнь не спешит. В социальных сетях она неоднократно заявляла, что устала от публичных отношений. Именно поэтому звезда намерена скрывать избранника как можно дольше.