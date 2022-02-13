Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da Update
Разработчики Aerial_Knight’s Never Yield анонсировали скорый выход крупного обновления Da Update на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC уже на следующей неделе — 15 февраля. До других платформ обновление доберется чуть позже, точные сроки пока не называются.
Обновление Aerial_Knight’s Never Yield добавит массу изменений, среди которых:
Новые бонусные уровни
Новая музыка
Бесконечный режим
Таблицы лидеров
Обновленный пользовательский интерфейс
Улучшение игры с точки зрения графики
Новые достижения
Обновления в сюжетном режиме, в том числе новая концовка
Различные исправления ошибок
Da Update для Aerial_Knight’s Never Yield будет распространяться бесплатно.
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Напомним, что Aerial_Knight’s Never Yield — это трехмерный сайд-скроллер в жанре классического «бесконечного раннера». Игра доступна в Microsoft Store за $11,99.
Aerial_Knight’s Never Yield
Вам предстоит играть от лица загадочного персонажа Уолли. Он нашел то, что было у него украдено. Теперь остается надеяться, что вам хватит прыти убежать от врагов. Выясните правду и постарайтесь раскрыть тайну произошедшего.
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