Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da Update





Разработчики Aerial_Knight’s Never Yield анонсировали скорый выход крупного обновления Da Update на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC уже на следующей неделе — 15 февраля. До других платформ обновление доберется чуть позже, точные сроки пока не называются.

Обновление Aerial_Knight’s Never Yield добавит массу изменений, среди которых:

Новые бонусные уровниНовая музыкаБесконечный режимТаблицы лидеровОбновленный пользовательский интерфейсУлучшение игры с точки зрения графикиНовые достиженияОбновления в сюжетном режиме, в том числе новая концовкаРазличные исправления ошибок

Da Update для Aerial_Knight’s Never Yield будет распространяться бесплатно.

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Напомним, что Aerial_Knight’s Never Yield — это трехмерный сайд-скроллер в жанре классического «бесконечного раннера». Игра доступна в Microsoft Store за $11,99.

Aerial_Knight’s Never Yield

Вам предстоит играть от лица загадочного персонажа Уолли. Он нашел то, что было у него украдено. Теперь остается надеяться, что вам хватит прыти убежать от врагов. Выясните правду и постарайтесь раскрыть тайну произошедшего.

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