Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни

25-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих предпочтениях. Спортсменка прервала молчание о том, что происходит в ее личной жизни. Фигуристка призналась, что устала от партнеров из мира спорта. Российская звезда одиночного катания не собирается завершать спортивную карьеру, хотя молодые фигуристки уже буквально наступают ей на пятки. Чемпионка мира и Европы призналась, сейчас ее сердце снова свободно. «Я встречалась с человеком из мира спорта, и это было легко. Не из мира спорта, наверное, тяжелее, но интереснее, потому что в мире спорта, в фигурном катании, темы сводятся всегда к фигурному катанию. И это не всегда хорошо, хочется разнообразия какого-то», — заверила Елизавета.Елизавета Туктамышева Два года назад она рассталась с Андреем Лазукиным, фигуристом и подопечным тренера Алексея Мишина, как и сама Туктамышева. Роман пары длился пять лет. С тех пор у Елизаветы не было серьезных отношений. Спортсменка не скрывает, что сейчас конкуренция в фигурном катании стала более жесткой, а преимущество у молодых фигуристок после внедрения четвертных прыжков. «Нужно понимать, что такая высокая техника, которая сейчас есть, подвластна очень немногим. В основном маленьким и худеньким, потому что тогда легче намного прыгать и крутиться», — призналась Туктамышева. Она отметила, что сейчас в основном все делают тройные — именно так фигуристки и учились еще совсем недавно. «Никто не может конкурировать с более молодыми», — подчеркнула спортсменка. Звезда льда с 16 лет тренируется у Алексея Мишина, который заметил ее на соревнованиях, пригласил на стажировку — а потом Елизавета переехала в Питер. Елизавета не смогла остаться в стороне от скандала с допингом у Камилы Валиевой. Туктамышева не скрывает, что плохо спала, когда началась эта история. «Это был какой-то взрыв информационный, что всегда сильно сказывается на состоянии», — отметила фигуристка в интервью YouTube-канале «Коммент.Шоу».