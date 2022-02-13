Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007

Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007


С начала 2022 года ходит много слухов про возрождение серии игр Goldeneye 007. Сначала в Xbox Live обнаружили загруженные достижения, потом на это намекал Энди Робинсон, отмечая, что в ближайшие несколько недель некая игра по Goldeneye 007 может выйти. Теперь другой известный игровой инсайдер Джефф Грабб поделился известной ему информацией.

В рамках подкаста Giant Bomb GrubbSnax инсайдер Джефф Грабб заявил, что ремастер Goldeneye 007 представит Microsoft, а не Nintendo, и это уже скоро произойдет:

Я думаю, что Microsoft будет первой, кто объявит об этом [ремастер Goldeneye 007]. Я думаю, что эта игра, вероятно, выйдет довольно скоро, в ближайшие пару недель.

В 2022 году франшизе о Джеймсе Бонде исполняется 60 лет, и многие предполагают, что самая культовая видеоигра в истории франшизы, наконец, может быть переиздана в рамках празднования. Но на данный момент нет понимания, в каком именно виде выйдет ремастер Goldeneye 007, насколько его обновят и для каких платформ выпустят.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил детали
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту одежды
Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь
Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь
Любовь Толкалина прокомментировала смерть Евгении Брик
Любовь Толкалина прокомментировала смерть Евгении Брик
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе — 14-18 февраля + релизы в Game Pass
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе — 14-18 февраля + релизы
Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и другое
Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где
Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект,
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели

Еще по теме

GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
Инсайдер: Microsoft рассматривала 3 варианта эксклюзивности игр Bethesda
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году
Слух: Для Xbox разрабатывают эксклюзив в стиле Monster Hunter