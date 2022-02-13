Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007





С начала 2022 года ходит много слухов про возрождение серии игр Goldeneye 007. Сначала в Xbox Live обнаружили загруженные достижения, потом на это намекал Энди Робинсон, отмечая, что в ближайшие несколько недель некая игра по Goldeneye 007 может выйти. Теперь другой известный игровой инсайдер Джефф Грабб поделился известной ему информацией.

В рамках подкаста Giant Bomb GrubbSnax инсайдер Джефф Грабб заявил, что ремастер Goldeneye 007 представит Microsoft, а не Nintendo, и это уже скоро произойдет:

Я думаю, что Microsoft будет первой, кто объявит об этом [ремастер Goldeneye 007]. Я думаю, что эта игра, вероятно, выйдет довольно скоро, в ближайшие пару недель.

В 2022 году франшизе о Джеймсе Бонде исполняется 60 лет, и многие предполагают, что самая культовая видеоигра в истории франшизы, наконец, может быть переиздана в рамках празднования. Но на данный момент нет понимания, в каком именно виде выйдет ремастер Goldeneye 007, насколько его обновят и для каких платформ выпустят.