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Инсайдер: ремейк Until Dawn в разработке «для консолей текущего поколения»

Инсайдер: ремейк Until Dawn в разработке «для консолей текущего поколения»


Любители интерактивного кино наверняка знают о проекте Until Dawn, который был выпущен студией Supermassive Games на Playstation 4 еще в 2015 году. Игра является интерактивным кино, сюжет в котором похож на классический слэшер, и решения игроков в ней напрямую влияют на финал. Студия Supermassive Games последние несколько лет выпускает ежегодно проекты в серии The Dark Pictures Anthology, и у них большие планы на будущее. Но появились слухи, что и продолжение Until Dawn может находиться в разработке.

Игровой инсайдер, который публикует информацию в Twitter-аккаунте AccountNGT, сообщил, что сейчас может находиться в разработке ремейк Until Dawn:

Из того, что я слышал из нескольких отдельных источников, Supermassive Games, как сообщается, в дополнение к своим новым играм, в течение некоторого времени работает над ремейком Until Dawn, который выйдет на консолях текущего поколения. Я постараюсь узнать больше об этом потенциальном проекте.


Интересно отметить, что инсайдер говорит о «консолях текущего поколения», при этом Until Dawn, как интеллектуальная собственность, насколько это известно публично, принадлежит Sony.

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По материалам: newxboxone

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