Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе — 14-18 февраля + релизы в Game Pass





Следующая неделя, с 14 по 18 февраля, для игроков на приставках Xbox не особо богата на релизы. Официально, сейчас в этот период запланирован релиз только 10 проектов, но всегда можно рассчитывать на сюрпризы, когда разработчики анонсируют дату релиза и выпускают свой проект прямо в течение недели, что часто бывает.

На данный момент, в период с 14 по 18 февраля на приставках Xbox должны выйти следующие игры:

Game Pass

Infernax (14 февраля)Dynasty Warriors 9 Empires (15 февраля)Mekabolt+ (15 февраля)Beat Souls (16 февраля)The King of Fighters XV (17 февраля, только Xbox Series X | S)Choice of Life: Middle Ages (18 февраля)From Heaven to Earth (18 февраля)Gem Wizards Tactics (18 февраля)Mages and Treasures (18 февраля)Super Toy Cars Offroad (18 февраля)

В Game Pass на следующей неделе запланированы 2 новых релиза на Xbox, плюс одна из игр выйдет на PC:

Ark: Survival Evolved — Ultimate Survivor Edition (14 февраля)Infernax (14 февраля)Total War: Warhammer III для PC (17 февраля)

Отметим, что уже на следующей неделе можно ожидать анонс от Microsoft, что появится в подписке Game Pass во второй половине февраля.