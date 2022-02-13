Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин

Ведущая Юлия Барановская призналась, что избирательно относится к подаркам мужчин. Телеведущая в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о подарках, которые она с радостью примет от мужчин. Причем она подчеркнула, что все остальное ее не устроит категорически. «У меня все просто. Приму подарок только один. Хоть на день рождения, хоть на Новый год. Другой презент расстроит точно. Это могут быть только ювелирные украшения. Больше ничего не надо мне дарить», сказала Юлия Барановская.Юлия Барановская Как отметила Юлия Барановская, вообще-то она не фанат ювелирных украшений. «Но за подарок принимаю только это. Ну вот так», — заявила бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина. Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от спортсмена, с которым она уже давно рассталась. Сейчас ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.