Как свежие овощи влияют на энергетику и биополе человека

Вадим Карасев

Многие наверняка слышали слова «мы — то, что мы едим». Правильный выбор рациона поможет вам укрепить свое здоровье и энергетику. Эксперты рассказали, насколько полезными могут быть свежие овощи.

Если вам хочется зарядиться положительной энергией, вы можете обратиться за помощью к медитациям или другим практикам. Овощи в этом плане тоже будут очень полезными, ведь в них заключена чистая энергия природы.

Овощи — самый полезный продукт

Свежие овощи невероятно полезны. Речь не только о физической пользе, но и об энергетической. У овощей самая мощная энергетика. Самая полезная еда — это овощи, выращенные собственными руками на собственной земле. Считается, что они делают людей максимально счастливыми и сильными.

Свежие и приготовленные овощи

Свежие продукты обладают более мощной силой, нежели приготовленные. Если вы хотите быть максимально продуктивными и сильными ментально, старайтесь кушать овощи не только в супе, но и делать салаты. Замороженные овощи менее ценны для человека. Наиболее полезны те из них, которые вы срываете прямо с куста и употребляете в пищу.

Что именно делают овощи

Они открывают все чакры. Это самый полезный продукт для чакр человека. Речь идет обо всех овощах без исключения. С ними все энергетические центры организма будут работать на максимальной мощности.

Они повышают продуктивность. Не только физическую, но и творческую. Ешьте чаще овощи, чтобы быстрее справляться с задачами на работе и дома.

Они устанавливают защиту от сглаза. Овощи обладают и мощнейшими обережными свойствами. Они делают ваше биополе непроницаемым для влияния извне. Если недоброжелатель будет пытаться навредить вам, ему не удастся сделать этого.

Они дарят ощущение легкости. Если снизить потребление мяса, но повысить объемы потребления овощей, можно почувствовать особую легкость и приятный прилив позитива. Преодолевать препятствия и жить в целом станет гораздо проще.