Камилу Валиеву вызовут на допрос по делу о допинге

Фигуристу Камилу Валиву хотят морально надломить перед соревнованиями. Ситуация вокруг фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба оказалась положительной, продолжает накаляться. Сегодня проходит заседание арбитражного суда, на котором участнице Олимпиады вынесут окончательный вердикт. Сегодня проходит заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу юной фигуристки Камилы Валиевой, у которой в организме был обнаружен запрещенный в спорте препарат триметазидин. Сегодня она даст показания по видеосвязи относительно того, как препарат попал к ней в организм. И все это накануне главного старта в ее жизни — Олимпийских Игр, в которых она фаворитка.Камила Валиева Отметим, что решение может быть как положительным, как и отрицательным. По слухам, с фигуристки хотят снять все обвинения, другие источники говорят: ее лишат медали, как и всю нашу команду по фигурному катанию. Окончательное решение судьи вынесут в понедельник во второй половине дня по пекинскому времени. Сейчас судьба девочки находится в их руках, за плечами которых громкие дисквалификации ярких спортсменов. В том числе, один из судей в свое время принимал участие по делу Марии Шараповой и наличия в ее организме запрещенного мельдония. На сегодня известно, что препарат, который обнаружен в организме девушки, ей в силу возраста принимать нельзя. Возможно, он к ней попал в организм через «загрязненные» продукты. К тому же, допинг-проба была взята еще 25 декабря, а результаты пришли только сейчас и это несколько смущает тех, кто поддерживает Валиеву.