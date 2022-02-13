Когда русские солдаты освободили Будапешт

00:37 Автор: Юлия Сапрыгина

77 лет назад, 13 февраля 1945 года, завершилась Будапештская наступательная операция советских войск.

Будапештская наступательная операция — стратегическая операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны — проводилась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Общая численность венгров, воевавших на стороне советских войск, составила примерно 6-6,5 тысячи человек. Однако вместе с немецкими войсками против СССР сражались около 11 дивизий 1-й и 3-й венгерских армий. Венгрия фактически оставалась союзницей Германии до тех пор, пока Красная Армия не овладела полностью ее территорией.

Будапештская наступательная операция изменила стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта. К ранее выведенным из войны Румынии и Болгарии прибавилось еще одно государство — Венгрия.

День 13 февраля в истории

С выходом из войны Венгрии блок фашистских государств полностью развалился, Гитлер был вынужден ускорить отвод войск из Югославии. Для СССР создались благоприятные условия для наступления в Чехословакии и на венском направлении.

9 июня 1945 года Указом Президиума СССР была учреждена медаль «За взятие Будапешта».

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