Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда русские солдаты освободили Будапешт

Когда русские солдаты освободили Будапешт

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина



77 лет назад, 13 февраля 1945 года, завершилась Будапештская наступательная операция советских войск.

Будапештская наступательная операция — стратегическая операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны — проводилась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Общая численность венгров, воевавших на стороне советских войск, составила примерно 6-6,5 тысячи человек. Однако вместе с немецкими войсками против СССР сражались около 11 дивизий 1-й и 3-й венгерских армий. Венгрия фактически оставалась союзницей Германии до тех пор, пока Красная Армия не овладела полностью ее территорией.

Будапештская наступательная операция изменила стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта. К ранее выведенным из войны Румынии и Болгарии прибавилось еще одно государство — Венгрия.

День 13 февраля в истории


С выходом из войны Венгрии блок фашистских государств полностью развалился, Гитлер был вынужден ускорить отвод войск из Югославии. Для СССР создались благоприятные условия для наступления в Чехословакии и на венском направлении.

9 июня 1945 года Указом Президиума СССР была учреждена медаль «За взятие Будапешта».



#история #война


173
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2
По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2
Инсайдер: про The Division Heartland — режимы игры, карты, разработку
Инсайдер: про The Division Heartland — режимы игры, карты, разработку
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели
Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и присутствовала при родах
Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и
Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес
Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект,
60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S появится в марте
60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S
Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года
Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года
Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году
Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году
Павел Прилучный посвятил пост Мирославе Карпович. Подписчики думают, что он прощальный
Павел Прилучный посвятил пост Мирославе Карпович. Подписчики думают,
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН
Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН
7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту
7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту

Еще по теме

75 лет назад началась Пражская наступательная операция советских войск
Чем закончилась Восточно-Прусская наступательная операция
Бросок на Берлин начался 75 лет назад
76 лет назад завершилась битва за Берлин