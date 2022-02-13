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Лера Кудрявцева показала, как провела с семьей выходной на Красной Площади

Лера Кудрявцева показала, как провела с семьей выходной на Красной Площади
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вместе с 3-летней дочерью прогулялись по Красной Площади, откуда и поделились фото и видео. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. С 18 лет она живет в Москве и успела познакомиться с выдающимися певцами и актерами. Она ведет шоу «Секрет на миллион» и может похвастаться популярностью. Более того, в 50 лет блондинка обладает стройной фигурой, поэтому носит любые платья и костюмы. Примечательно, что она растит дочку Марию. Крохе всего три года, но она уже проявляет свой характер. 12 февраля Лера решила провести выходной с семьей. Она вместе с мужем Игорем Макаровым отправилась в центр Москвы. Телеведущая облачилась в меховые угги и розовый пуховик. Она дополнила образ шапочкой с ушками. А вот хоккеист предпочел синий пуховик из плотной ткани. Не менее ярко выглядела и их дочка, которая предстала в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом и вязаной шапке с мехом.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочерью Машей Кудрявцева позволил малышке полакомиться кукурузой и сладостями.
Маша Макарова А потом Игорь взял кроху на руки, стал целовать и обнимать. Мария заулыбалась, но при этом смутилась.«Не надо меня так поднимать, а то я упаду», — заявила кроха. «Я тебя удержу», — ответил спортсмен.   «Сегодня решили сходить погулять на Красную Площадь. Какая красивая у нас Москва 👌🏼❤️», — поделилась телеведущая. Поклонники восхитились звездной семьей. Лера и ее наследница получили массу комплиментов. «И какая красивая ваша Маша!», «Какая красивая у вас доча, сразу видно результат большой любви», «Сама сто лет нигде не была», «Какие у Маши красивые, выразительные глазки. Куколка», «Румяные на морозе! Очень скучаю по Москве», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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