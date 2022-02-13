Любовь Толкалина прокомментировала смерть Евгении Брик

Актриса Любовь Толкалина заявила, что у смерти теперь прекрасное лицо. На днях в одной из клиник Лос-Анджелеса на 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик. Последние месяцы артистка боролась с раком. Коллеги Евгении не могут поверить в трагедию, многие из них и не знали о том, что Брик тяжело болела. Коллеги актрисы выражают соболезнования родным Евгении желают ей сил. Трагедией шокирована Любовь Толкалина, которая и подумать не могла, что с Брик может случиться подобное. «Талантливо и ушла. Без единого слова, без намека, в самом зените, в расцвете, в 40 лет. Красивая Женя. Теперь у смерти ее лицо. Не налюбуешься, какое красивое», — поделилась Толкалина в личном блоге.Евгения Брик Пронзительный пост Евгении Брик посвятила и ее коллега по театру и кино Ирина Гринева. «Сегодня я вижу красивые фотографии Жени, не читаю текст, бегу, тороплюсь и думаю: «Надо же, буквально все поздравляют с днем рождения, со всех сторон, наверно, она какой-то очень хороший человек». Сажусь в машину, опять красивое фото, и эти глаза смотрят прямо мне в сердце и надпись: «Лети». Стоп! Лети? Куда лети? Этого не может быть, листаю, читаю. Ее больше нет. И слово такое страшное — умерла. А потом вторые сутки ее лицо в моем сердце. Я ложусь спать, и она смотрит на меня. Я просыпаюсь с мыслью о ней. Я не знала ее, не соприкасалась в жизни… Но будто бы знаю. Сочувствую всем близким. Хочется обнять. Нет слов. Разве такие красивые умирают? Но я верю, что Бог забирает с земли в самое лучшее время для спасения души и, видимо, это было лучшее время. И не на лету она ушла. Ее душа была готова, она уже знала. Какое начало года... Нас всех пронзило это известие, смерть показала свое лицо. И все так ясно вдруг. На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно все. Мы здесь все для того, чтобы подготовится к уходу домой. Чтобы уйти однажды достойно. И каждый должен чего-то сделать. Я не знаю, что. У каждого свое дело, но все это можно назвать любовью», — отметила Гринева.