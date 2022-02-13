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Мария Максакова показала, как выглядит после похудения на 16 кило

Мария Максакова показала, как выглядит после похудения на 16 кило
Оперная певица Мария Максакова поделилась кадрами в купальнике. Артистка перешла на интервальное голодание и принимает пищу через каждые 20 часов. Оперная певица Мария Максакова за последние годы резко прибавила в весе. Артистка решила избавиться от лишних килограммов и села на жесткую диету. За несколько месяцев ей удалось сбросить 16 килограммов. Результатами похудения певица похвасталась в Instagram. Максакова отправилась искупаться в бассейне, а заодно сняла видеоролик, в котором она позирует в черном купальнике. Мария отметила, что показать фигуру после похудения ее попросили подписчики. Певица действительно очень постройнела. Сейчас она весит 67 килограммов, и это еще не предел. Артистка рассказала, что сидит на интервальном голодании. Она ест раз в день, принимая пищу через каждые 20 часов. В основном ее трапезы приходятся на ужин, а завтраки и обеды она пропускает. По утрам она обычно пьет черный кофе без сахара.
Мария Максакова «Сейчас вешу 67 килограммов, хочу дойти до 65. А грудь моя при этом не меняется», - уточнила Максакова, продемонстрировав  пышный бюст. Интервальное голодание – довольно популярная диета среди звезд. Например, ее придерживается Лариса Долина. Благодаря такой схеме приема пищи певица похудела на 21 килограмм. Правда, расписание у Долиной все-таки не такое жесткое, как у Максаковой: она ест два раза в день, обычно пропуская ужин. При этом врачи подчеркивают, что такой ритм питания подходит далеко не всем и может серьезно «посадить» организм.
Мария Максакова Напомним, после отъезда из Москвы Мария преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступала с концертами. У певицы есть немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, Максакова родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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