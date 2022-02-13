Martha is Dead подвергнется цензуре на Playstation, но не на Xbox





Через неделю, 24 февраля, разработчики Martha is Dead планируют выпустить проект в релиз. Идут последние приготовления к выходу игры, в том числе ее загрузка в цифровые магазины и выпуск дисковых версий. Как сообщили разработчики, они столкнулись с некоторыми трудностями.

Разработчики в Twitter объявили, что им пришлось подвергнуть изменениям игровой опыт в Martha is Dead на Playstation 4 и Playstation 5. Причиной тому стала цензура, которая не пропустила игру в исходном виде на платформы Sony. Разработчики отмечают, что они немного задержат дату релиза Martha is Dead на дисках для Playstation из-за возникшей проблемы, но в цифровом варианте игра должна выйти вовремя на всех платформах. Версии для Xbox и PC с проблемой цензуры не столкнулись.

A statement on Martha Is Dead pic.twitter.com/bXDZu2hRP9 — Wired Productions (@WiredP) February 11, 2022



Отметим, что разработчики не сообщают, какие именно моменты в игре были подвергнуты цензуре, отмечая, что «некоторые элементы больше не воспроизводятся» для консолей Playstation.

Напомним, ранее на этой неделе создатели Martha is Dead поделились техническими деталями проекта.

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