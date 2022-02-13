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Martha is Dead подвергнется цензуре на Playstation, но не на Xbox

Martha is Dead подвергнется цензуре на Playstation, но не на Xbox


Через неделю, 24 февраля, разработчики Martha is Dead планируют выпустить проект в релиз. Идут последние приготовления к выходу игры, в том числе ее загрузка в цифровые магазины и выпуск дисковых версий. Как сообщили разработчики, они столкнулись с некоторыми трудностями.

Разработчики в Twitter объявили, что им пришлось подвергнуть изменениям игровой опыт в Martha is Dead на Playstation 4 и Playstation 5. Причиной тому стала цензура, которая не пропустила игру в исходном виде на платформы Sony. Разработчики отмечают, что они немного задержат дату релиза Martha is Dead на дисках для Playstation из-за возникшей проблемы, но в цифровом варианте игра должна выйти вовремя на всех платформах. Версии для Xbox и PC с проблемой цензуры не столкнулись.


Отметим, что разработчики не сообщают, какие именно моменты в игре были подвергнуты цензуре, отмечая, что «некоторые элементы больше не воспроизводятся» для консолей Playstation.

Напомним, ранее на этой неделе создатели Martha is Dead поделились техническими деталями проекта.


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По материалам: newxboxone

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