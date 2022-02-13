Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Пореченков сплавил сына в интернат

Михаил Пореченков сплавил сына в интернат
Актер Михаил Пореченков отдал младшего сына Петра в интернат. 52-летний Михаил Пореченков – многодетный отец. Его младшему отпрыску Петру 11 лет. Мальчик растет очень самостоятельным. Артист признался, что в детстве жил несколько лет в польской школе-интернате. Дело в том, что за границей в те годы работали его родители. Михаил Пореченков считает, что это был очень полезный опыт. По мнению актера, пребывание в интернате научило его быть самостоятельным и общаться с миром. «Это неплохой опыт», – заявила звезда. При этом Михаил Пореченков отметил, что в этом есть и ранняя оторванность от семьи. Он считает, что здесь каждый должен решать сам: кому это нужно, а кому – нет.
                                              Михаил Пореченков Ведь, по словам артиста, некоторые дети хотят быстрее вырваться от родителей, а другие как можно дольше остаться с ними. Михаил Пореченков рассказал, что его младший сын пошел в кадетский класс. Раз в месяц ребят собирают и увозят с понедельника по пятницу в интернат. Актер заверил, что Петя – «в счастье». Михаил Пореченков поведал, что наследник даже просит родителей разрешить ему не возвращаться сразу домой, а провести в учреждении еще неделю-другую. Он предположил, что это может быть связано с подростковым возрастом, когда для мальчишек важнее всего компания сверстников, сообщает RTVI Развлечения. Артист сообщил, что Петру нравится находиться с товарищами. Ведь у них есть свобода общения – не то, что дома, под присмотром родных. Конечно, за мальчишками наблюдают взрослые, но это все-таки не родители.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Рианна рассказала, как протекает ее беременность
Рианна рассказала, как протекает ее беременность
Михаил Пореченков сплавил сына в интернат
Михаил Пореченков сплавил сына в интернат
Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду
Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду
Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da Update
Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Ветеран Blizzard верит в Warcraft IV и продолжение Starcraft после сделки с Microsoft
Ветеран Blizzard верит в Warcraft IV и продолжение Starcraft после
Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил детали
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект,
Как свежие овощи влияют на энергетику и биополе человека
Как свежие овощи влияют на энергетику и биополе человека

Еще по теме

Михаил Пореченков хочет сменить фамилию на яркий творческий псевдоним
Пореченков предложил называть его Миша Крым
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
Опять за свое? Пореченков открыл огонь из БМП в Кургане