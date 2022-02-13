Михаил Пореченков сплавил сына в интернат

Актер Михаил Пореченков отдал младшего сына Петра в интернат. 52-летний Михаил Пореченков – многодетный отец. Его младшему отпрыску Петру 11 лет. Мальчик растет очень самостоятельным. Артист признался, что в детстве жил несколько лет в польской школе-интернате. Дело в том, что за границей в те годы работали его родители. Михаил Пореченков считает, что это был очень полезный опыт. По мнению актера, пребывание в интернате научило его быть самостоятельным и общаться с миром. «Это неплохой опыт», – заявила звезда. При этом Михаил Пореченков отметил, что в этом есть и ранняя оторванность от семьи. Он считает, что здесь каждый должен решать сам: кому это нужно, а кому – нет.Михаил Пореченков Ведь, по словам артиста, некоторые дети хотят быстрее вырваться от родителей, а другие как можно дольше остаться с ними. Михаил Пореченков рассказал, что его младший сын пошел в кадетский класс. Раз в месяц ребят собирают и увозят с понедельника по пятницу в интернат. Актер заверил, что Петя – «в счастье». Михаил Пореченков поведал, что наследник даже просит родителей разрешить ему не возвращаться сразу домой, а провести в учреждении еще неделю-другую. Он предположил, что это может быть связано с подростковым возрастом, когда для мальчишек важнее всего компания сверстников, сообщает RTVI Развлечения. Артист сообщил, что Петру нравится находиться с товарищами. Ведь у них есть свобода общения – не то, что дома, под присмотром родных. Конечно, за мальчишками наблюдают взрослые, но это все-таки не родители.