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Москвичам пообещали апрельскую погоду в середине февраля

Москвичам пообещали апрельскую погоду в середине февраля

19:31  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Температура в Москве на следующей Москве достигнет апрельских показателей. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделился сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам метеоролога, отметки термометров в столице 18 февраля покажут до 5 градусов тепла. Так, в пятницу в течение суток ожидаются смешанные осадки и 3-5 градусов выше нуля, указал он.


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Говоря о характере погоды в первой половине следующей недели, Тишковец отметил, что осадков не ожидается, а особенно солнечным окажется вторник. Ночью в понедельник — до минус 1-6, днем 0 — +2. Во вторник термометры покажут до плюс 2-4 градуса, что близко к рекордным значениям для этого дня (плюс 3,8 градуса в 1952 году).

Обильные осадки, сопровождаемые порывами ветра, начнутся в четверг с приближением североатлантического циклона, предупредил синоптик. Дневная температура составит 3-5 градусов тепла, ночью около нуля. При этом к выходным высота снежного покрова в Москве снизится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что несмотря на февральскую теплую погоду, настоящую весну стоит ждать к середине апреля. Он отметил, что февраль может характеризоваться колебаниями погоды.



#погода #Москва


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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