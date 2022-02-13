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Муж певицы Анастасии решил простить ее измену

Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Бывший супруг певицы Анастасии, Юлиан рассказал о расставании с ней.   У Анастасии — насыщенная личная жизнь, публика уже запуталась, сколько раз певица была замужем. Однако теперь женщина нашла свое счастье с Владимиром Зудиным, которого однажды предала. Общественность с удивлением наблюдала, как в 2019 году Анастасия резко вышла замуж за Юлиана, с которым дружила почти 30 лет. Тогда певицу так захватили чувства, что ради любимого она оставила своего мужа Владимира. Теперь же певица признает, что это было огромной ошибкой. «Когда мы с Юлианом поняли, что мы просто идиоты, перепутали дружбу и влюбленность и совершили глупость, как эту свадьбу, я потом только поняла, какой Вовочка…» — едва сдерживая слезы, сказала 56-летняя звезда 90-ых в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Анастасия с бывшим мужем Брак двух артистов продлился всего год, и все это время Владимир надеялся на воссоединение, хоть женщина и причинила ему много боли. Зудин даже был уверен: «Я знал, что долго они не продержатся». Мужчина признался, что больше всего ему не хватало задора любимой, которая всегда могла приободрить. «Понимаю, что не могу без Насти, не хватает мне адреналина», — вспоминал он в эфире НТВ. О том, как они все же сошлись, рассказала Анастасия: «Я просто позвонила Володе и сказала: слушай, я домой хочу, а Володя говорит: а я ждал этот звонок». Впрочем, ей до сих пор тяжело вспоминать тот период, и она готова извиняться за предательство много раз. «Я прямо очень перед тобой виновата. Прости меня, пожалуйста, еще раз», — обратилась певица к мужу.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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