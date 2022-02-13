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На фоне слухов о болезни Андрей Малахов вспылил на съемках шоу

На фоне слухов о болезни Андрей Малахов вспылил на съемках шоу
Необычное поведение телеведущего Андрея Малахова на съемках «Прямого эфира» отметил эксперт ток-шоу. Общественность продолжает бурно обсуждать Андрея Малахова, которого заподозрили в тяжелом заболевании. Якобы именно из-за этого ведущий набрал вес и вынужден теперь носить парик в эфире. Анонимные источники утверждают, что у звезды вирусная инфекция, которая чревата серьезными последствиями. Высказался на эту тему и адвокат Андрей Алешкин, который поучаствовал в съемках ток-шоу «Прямой эфир» в качестве эксперта и видел Малахова с близкого расстояния. Правозащитник признался, что никаких признаков недомогания он у ведущего не заметил. На всем протяжении эфира тот был сконцентрирован и бодр.
Андрей Малахов «И никакого намека на парик тоже не было, обычная укладка и простой грим. Если проблемы со здоровьем у Малахова и есть, никаких внешних проявлений не видно, за кулисами об этом тоже не говорится», - высказался Алешкин. И все же звездный адвокат заметил некую странность, которая раньше была не свойственна всегда сдержанному ведущему. «Андрей был эмоционален, делал замечания зрителям в зале, — пояснил юрист в беседе с «КП». — Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый раз участвую в программе — ведущий никогда не повышал голос. Возможно, дело в самой зрительнице. Малахов несколько раз сделал замечание даме из массовки, которая чем-то ему мешала, и даже хотел вывести ее из студии. Но женщина все-таки смогла остаться». Сам Малахов продолжает хранить молчание по поводу своего здоровья. Кроме «Прямого эфира», он также ведет авторское шоу «Привет, Андрей!». При этом никто из многочисленных гостей в студии ни разу не высказался о плохом самочувствии или изменившейся внешности телеведущего.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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