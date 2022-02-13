Нумерологический расчет при покупке квартиры: стоит покупать или нет

Вадим Карасев

Покупка квартиры — важный и ответственный шаг. Чтобы не наломать дров, стоит обратиться за помощью к нумерологии. Простой расчет поможет вам понять, стоит покупать ту или иную квартиру или нет.

Нумерология богатства и финансов — полезная вещь, которой стоит пользоваться почаще. Если вы в целом заинтересованы темой финансов и заработка, рассчитайте свой финансовый код, чтобы знать, где может прятаться удача в той или иной ситуации. В покупке жилья он тоже может пригодиться.

Нумерологический расчет для покупки квартиры

Очень важно заранее понимать, стоит ли покупать то или иное жилье. Для этого можно обратиться за помощью к цифрам. Для расчетов вам понадобится: первая буква вашего полного имени, ваша дата рождения, номер дома и номер квартиры, которую вы хотите купить, первая буква в названии улицы (берем первую букву непосредственно названия, а не слов «проспект», «проезд», «площадь»), на которой расположен этот дом. Для перевода букв в цифры воспользуйтесь понятной таблицей:





Допустим, первая буква вашего имени «И». Ей соответствует цифра 1. Квартира расположена на площади Ленина. Букве «Л» соответствует цифра 4. Номер квартиры — 3. Если номер дома содержит букву, ее тоже нужно перевести в цифры. Например, номер дома 22В. Букве «В» соответствует цифра 3. Допустим, ваша дата рождения 21.03.1993. Складываем все цифры вместе: (2+1+0+3+1+9+9+3)+1+4+3+(2+2+3)=43. Складываем цифры до тех пор, пока не получим число от 1 до 9. 4+3=7. Теперь просто расшифруем полученное число.

Расшифровка чисел для покупки квартиры:

Единица — можно смело покупать.Двойка — будьте осторожнее в юридических моментах.Тройка — лучше не покупать это жилье.Четверка — можно покупать.Пятерка — обратитесь за помощью к интуиции.Шестерка — не покупайте это жилье.Семерка — смело покупайте.Восьмерка — лучшее число для покупки квартиры.Девятка — лучше не покупать.

Все это актуально и для покупки дома. Просто в расчетах с частным домом не будет квартиры.

Как понять, на какое число планировать сделку

Допустим, вы определились с покупкой жилья. Теперь вам нужно понять, когда лучше производить сделку по покупке. И тут вам помогут нехитрые расчеты. Вам нужно взять первую букву имени продавца дома или квартиры, сложить с первой буквой своего имени, а затем прибавить цифры своей даты рождения и в конце прибавить цифры той даты, на которую вы хотите запланировать сделку.

Как мы уже выяснили, если первая буква вашего имени «И», ей соответствует цифра 1. У продавца, допустим, имя начинается на «О». Этой букве соответствует цифра 7. Дата рождения — 21.03.1993. Дата сделки — 11.10.2021. Складываем все вместе: 1+7+(2+1+0+3+1+9+9+3)+(1+1+1+0+2+0+2+1)=44. 4+4=8.

Расшифровка тут довольно проста: четные числа (2, 4, 6, 8) означают, что дата подходит для сделки идеально. Нечетные числа (1, 3, 5, 7, 9) говорят о том, что сделка в такой день будет неудачной или будет сопряжена с проблемами. Если вы уверены в себе на сто процентов, можете выбрать и такую дату, но важно помнить об осторожности.