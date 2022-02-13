Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил детали





Игра Dead Island 2 была анонсирована в 2014 году, но у нее все еще нет даты релиза. Про проект давно не слышно, ходят даже слухи, что он мог быть отменен (в 2015 году у игры менялся разработчик). Но издательство Deep Silver их опровергает, а известный игровой инсайдер Том Хендерсон даже поделился деталями об игре.

Сперва инсайдер Том Хендерсон опубликовал информацию, что игра Dead Island 2 находится в активной разработке, плюс сообщил некоторые детали о проекте. Журналисты портала GamesRadar обратились к издательству Deep Silver с вопросом о состоянии игры, на что они получили официальный ответ: «Мы подтверждаем, что игра находится в активной разработке. Мы поделимся более подробной информацией, когда будем готовы».

Отметим, что Том Хендерсон, кроме самого факта разработки Dead Island 2, приводит некоторые детали о проекте:

Разрабатывает проект студия Dambuster (известна по Homefront: The Revolution).События игры происходят в Лос-Анджелесе, где у игроков будет свобода передвижения (заявлен даже аналог Беверли-Хиллз).По геймплею Dead Island 2 близок к первой части, но с некоторыми улучшениями.В начале игры главный герой оказывается на самолете с зомби, после чего крушение самолета происходит в Голливуде.

Инсайдер Том Хендерсон говорит, что игру Dead Island 2 в 2022 году «переанонсируют», а далее выпустят в релиз до конца года или в начале 2023 года.