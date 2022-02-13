Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту одежды

Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту одежды

Серьезные ограничения работы производств в погоне за улучшением экологии в долгосрочной перспективе могут привести к дефициту одежды на мировом рынке, рассказала РИА "Новости" генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды", - отметила она.


По словам эксперта, этого можно избежать "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом". Также в мире очевидна тенденция снижения покупки натуральных мехов и сокращение оборотов мировой пушной индустрии, добавила она.

Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения.

Согласно данным исследования сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января, спрос россиян на натуральные шубы заметно снизился, а интерес к искусственному меху, напротив, вырос. Эти выводы были сделаны аналитиками при изучении средних чеков жителей страны за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.

Ранее Ruposters писал, что в России планируют разработать экологическое топливо для самолетов.

экология дефицит одежды зеленая энергетика
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Муж певицы Анастасии решил простить ее измену
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил детали
Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту одежды
Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь
Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь
Любовь Толкалина прокомментировала смерть Евгении Брик
Любовь Толкалина прокомментировала смерть Евгении Брик
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе — 14-18 февраля + релизы в Game Pass
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе — 14-18 февраля + релизы
Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и другое
Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где
Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект,
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели

Еще по теме

Слабый рубль и рост НДС приведут к подорожанию одежды и обуви до 20%
Кто проиграет от санкций против России в долгосрочной перспективе, раскрыл эксперт
В ВОЗ и ВТО предупредили о возможных перебоях в поставках продовольствия
Повышение ставки ФРС не будет долго давить на рубль