Переход на зеленую энергетику может привести к всемирному дефициту одежды

Вадим Карасев

Серьезные ограничения работы производств в погоне за улучшением экологии в долгосрочной перспективе могут привести к дефициту одежды на мировом рынке, рассказала РИА "Новости" генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды", - отметила она.

По словам эксперта, этого можно избежать "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом". Также в мире очевидна тенденция снижения покупки натуральных мехов и сокращение оборотов мировой пушной индустрии, добавила она.

Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения.

Согласно данным исследования сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января, спрос россиян на натуральные шубы заметно снизился, а интерес к искусственному меху, напротив, вырос. Эти выводы были сделаны аналитиками при изучении средних чеков жителей страны за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.

Ранее Ruposters писал, что в России планируют разработать экологическое топливо для самолетов.

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