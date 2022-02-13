Первое DLC для Dying Light 2 показали в новом трейлере





У разработчиков из студии Techland серьезные планы по поддержке Dying Light 2, еще до релиза проекта они заявляли, что готовы не менее 5 лет выпускать различные дополнения для игры. Ранее студия показывала «дорожную карту» для Dying Light 2, которая предполагает, что в первые 3 месяца для игры будут выходить только бесплатные дополнения.

Сегодня польские разработчики опубликовали трейлер первого дополнения для Dying Light 2. Первое дополнение для игры будет включать в себя предметы фракции «Миротворцы» (перчатки, маски, наручи). Дополнение выпустят уже завтра — 14 февраля, оно будет распространяться бесплатно.

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Напомним, что релиз первого сюжетного DLC для Dying Light 2 запланирован на июнь 2022 года.