Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первое DLC для Dying Light 2 показали в новом трейлере

Первое DLC для Dying Light 2 показали в новом трейлере


У разработчиков из студии Techland серьезные планы по поддержке Dying Light 2, еще до релиза проекта они заявляли, что готовы не менее 5 лет выпускать различные дополнения для игры. Ранее студия показывала «дорожную карту» для Dying Light 2, которая предполагает, что в первые 3 месяца для игры будут выходить только бесплатные дополнения.

Сегодня польские разработчики опубликовали трейлер первого дополнения для Dying Light 2. Первое дополнение для игры будет включать в себя предметы фракции «Миротворцы» (перчатки, маски, наручи). Дополнение выпустят уже завтра — 14 февраля, оно будет распространяться бесплатно.


Watch this video on YouTube

Напомним, что релиз первого сюжетного DLC для Dying Light 2 запланирован на июнь 2022 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Камилу Валиеву вызовут на допрос по делу о допинге
Камилу Валиеву вызовут на допрос по делу о допинге
Александр Малинин и его жена публично поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Александр Малинин и его жена публично поздравили друг друга с
Инсайдер: ремейк Until Dawn в разработке «для консолей текущего поколения»
Инсайдер: ремейк Until Dawn в разработке «для консолей текущего
Первое DLC для Dying Light 2 показали в новом трейлере
Первое DLC для Dying Light 2 показали в новом трейлере
Мужчина купил бетонную трубу, а через полгода здесь выросла роскошная дача
Мужчина купил бетонную трубу, а через полгода здесь выросла роскошная
Звездный Instagram. Как проводят время Мадонна, Ирина Шейк, Клава Кока, Джиджи Хадид и другие звезды
Звездный Instagram. Как проводят время Мадонна, Ирина Шейк, Клава
DotBit отзывы и краткий обзор
DotBit отзывы и краткий обзор
Рианна рассказала, как протекает ее беременность
Рианна рассказала, как протекает ее беременность
Михаил Пореченков сплавил сына в интернат
Михаил Пореченков сплавил сына в интернат
Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду
Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду
Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da Update
Для Aerial_Knight’s Never Yield на Xbox выходит крупное обновление Da
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как свежие овощи влияют на энергетику и биополе человека
Как свежие овощи влияют на энергетику и биополе человека
Инсайдер: про The Division Heartland — режимы игры, карты, разработку
Инсайдер: про The Division Heartland — режимы игры, карты, разработку
По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2
По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2
На Xbox Series X | S в Edge of Eternity возникли серьезные проблемы
На Xbox Series X | S в Edge of Eternity возникли серьезные проблемы

Еще по теме

15 минут нового геймплея Dying Light 2 от разработчиков
В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
Много нового геймплея Dying Light 2: Stay Human и первые превью журналистов