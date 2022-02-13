Певица Анастасия рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой

Певица Анастасия призналась в эфире НТВ, что никогда у нее не было дружеских и теплых отношений с Примадонной, хотя она ее уважает. Певица Анастасия не любит говорить о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Артистки никогда открыто не конфликтовали, но и теплого общения у них никогда не было. В интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» артистка призналась, что однажды ей пришлось отказать Примадонне в сотрудничестве.«Она ставила концерт, а там надо было выступать только под фонограмму. А для меня это неприемлемо. И я отказала ей. Она вроде обиделась», — отметила она.Анастасия призналась, что устала от частых сравнений с Примадонной. Однако понимает, почему так происходит. И дело не всегда в копне рыжих волос. «Сравнивали, потому что Алла Пугачева и я отличаемся от многих коллег тем, что мы понимаем, о чем мы поем. Когда мне песню приносят, я никогда не слушаю, а читаю ее», – отметила Анастасия.Анастасия и Алла Пугачев Певица видит в Алле Пугачевой очень талантливого и достойного человека. «Я очень уважаю Аллу Борисовну. Мы знакомы, я была у нее на встречах. Она не включила царицу-звезду. Она сама позвонила и сама пригласила. Мне очень понравилось. Было очень профессионально. Я не волновалась перед встречей с ней», – призналась певица.По словам Анастасии, Алла Борисовна своей преемницей считает Алену Свиридову. А к ней Пугачева просто всегда уважительно относилась. Несмотря на теплые отношения, Анастасии не захотела продавать Пугачевой песню «Последняя монета».«Жаба меня задушила», – заявила Анастасия в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. Ведущая ток-шоу поинтересовалась, почему Анастасия не подарила песню. А певица ответила: «Но мы же не друзья».