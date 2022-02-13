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Певица Анастасия высказалась о конфликте с Цыгановой

Певица Анастасия высказалась о конфликте с Цыгановой
Певица Анастасия рассказала о скандале на шоу «Суперстар». Артистка стала новой героиней шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В интервью Лере Кудрявцевой артистка рассказала о конфликтах с Викой Цыгановой, которые у нее случались в проекте «Суперстар».
Анастасия с бывшим мужем «У меня такое ощущение, что у Вики вообще нет чувства юмора. От слова совсем. Она все воспринимает буквально. И она начала исподтишка в интернете писать про нас гадости. Еще даже проект шел», — отметила она. О своем участии в шоу Анастасия не жалеет. Благодаря «Суперстару» певице удалось напомнить о себе. Также она воплотила и свою давнюю мечту — отремонтировала машину Land Cruiser.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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