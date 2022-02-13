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Полнолуние в феврале 2022 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние в феврале 2022 года: что можно делать и что нельзя

Энергетика Полнолуния сильна, и от того, в каком созвездии находится Луна, зависит наша удача Провести 16 февраля успешно и не столкнуться с трудностями помогут своевременные рекомендации астрологов.


Полная Луна во Льве — время, когда нельзя полагаться на волю случая. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день будет успешным в том случае, если быть осмотрительными и не принимать решения, полагаясь на эмоции. В этот день важно отказаться от тех дел, которые могут завести в тупик, и сосредоточиться на том, что привлечет успех. Последнее Полнолуние этой зимы будет важным этапом жизни, когда от выбора пути будет зависеть будущее.

Что нельзя делать в февральское Полнолуние

Конфликты. Полнолуние во Льве влияет на эмоции, которые могут взять верх над разумом. В этот день особенно важно находить компромиссные решения, чтобы не стать заложниками собственной недальновидности и не настроить против себя окружающих людей.

Новые проекты. Полнолуние — не время для того, чтобы принимать серьезные решения. Этот день подходит для планирования, чтобы не упустить важных деталей и в будущем не столкнуться с трудностями.

Финансовые операции. Энергетика созвездия Льва диктует свои правила, и в этот день есть вероятность потратить лишнее. Астрологи рекомендуют не совершать импульсивных покупок и не брать денег взаймы, чтобы исключить финансовые трудности в будущем.


Обещания. 16 февраля нельзя поддаваться эмоциям и обещать то, что исполнить в срок будет невозможно. Перед тем, как взять на себя обязательства, важно оценить свои силы и умения, чтобы не попасть в глупое положение.

Что можно делать в Полнолуние 16 февраля

Творчество. Полнолуние — отличное время для того, чтобы заняться любимым хобби и снять стресс. Под влиянием созвездия Льва многие смогут раскрыть новые грани таланта, которые в будущем вполне могут приносить доход.

Расхламление. В среду можно смело выбрасывать ненужные вещи, которые захламляют пространство и мешают циркулировать энергии в доме. Это время идеально для того, чтобы навести порядок в вещах и освободиться от той одежды, которая занимает место и стала бесполезной.

Медитации. Луна во Льве влияет на эмоции, потакание которым может стать причиной неприятностей. Духовные практики помогут снять напряжение и обрести покой, необходимый для принятия верных решений и позитивного общения с окружением.

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По материалам: dailyhoro.ru

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