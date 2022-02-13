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Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и другое

Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и другое


Ранее на этой неделе стало известно, что игра Atomic Heart выйдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах в период с сентября по декабрь 2022 года. Точная дата выхода проекта пока не называется, но известно, что сразу после релиза он попадет в подписку Game Pass.

Портал Gamereactor поговорил с разработчиками Atomic Heart и узнал некоторые детали об игре:



Изначально проект Atomic Heart должен был выйти еще в 2020 году, но разработчики выпускают его только в конце 2022 года. Отмечается, что такой перенос даты релиза был связан с желанием «реализовать видение» разработчиков и не спешить с релизом.



В игре будет открытый мир, но сами разработчики говорят, что они не намерены конкурировать с «Assassin’s Creed или GTA, по размеру мира, но интересного для исследования будет достаточно».



Прохождение игры займет около 20 часов, но, если есть желание исследовать весь мир и выполнить все побочные квесты, времени понадобится больше.



Разработчики говорят, что готовы в будущем расширить Atomic Heart, рассказав больше историй в этой вселенной, подразумевая сиквел и различные другие материалы (вроде новелл и комиксов).



Atomic Heart — это полноценная одиночная игра, пока у разработчиков нет планов на мультиплеер, на внедрение NFT и на другие способы внутриигровой монетизации. Однако они отмечают, что «следят за трендами» и поделятся планами на DLC позже.


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По материалам: newxboxone

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