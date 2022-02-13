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Рианна рассказала, как протекает ее беременность

Рианна рассказала, как протекает ее беременность

На днях Рианна посетила вечеринку своих брендов Fenty Beauty и Fenty Skin – там она пообщалась с репортерами и ответила на вопросы о том, как протекает ее беременность. Прежде всего певица отметила, что ее положение – не повод отказываться от стильной одежды.

Это долгие 9-10 месяцев, ими нужно наслаждаться. Я стараюсь брать от этого времени все. Поскольку мода – одно из моих главных увлечений, мы [с A$AP Rocky] хотим изменить представление о том, что значит быть беременной, будущей мамой. Бывает неудобно, но всегда можно принарядиться и скрасить этот момент.

По словам певицы, она старается наслаждаться каждым моментом беременности, даже если это просто поедание пончиков.

Это удивительное путешествие, и я просто принимаю все так, как есть.


Рианна заверила, что рождение ребенка в ее случае не означает конец музыкальной карьеры. Рано или поздно она выпустит новую музыку, и это не будет колыбельная.

Мои фанаты убьют меня, если я так с ними поступлю,

– пошутила артистка.

A$AP Rocky, сопровождавший Рианну на вечеринке, тоже успел пообщаться с прессой. В беседе с репортерами ET он сказал, что наслаждается тем, что происходит сейчас в его жизни.

Я очень взволнован и даже не представляю, что нас ждет дальше. Происходит столько всего нового.


A$AP Rocky и Рианна

О романе Рианны и A$AP Rocky в прессе начали писать в 2020 году. Год спустя знаменитости впервые вышли в свет в качестве пары, а в январе этого года стало известно, что они ожидают первенца.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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