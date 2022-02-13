Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Накануне Дня святого Валентина смотрим коллекции, которые бренды выпустили к празднику.
1.Agent Provocateur
Бренд представил лукбуки коллекции ко Дню святого Валентина.
Мы жаждем бегства от действительности, романтики и, прежде всего, веселья. Новая коллекция рассказывает о союзе роскоши и легкомыслия,
— прокомментировала стилизацию съемки Сара Шоттон, креативный директор Agent Provocateur.
Цены на трусы стартуют от шести тысяч рублей, красный халат-кимоно с кружевом обойдется в 105 тысяч, а пижамные брюки — в 53 тысячи.
2.Pandora
Специально ко Дню святого Валентина бренд выпустил съемку с реальными парами: Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой, Александрой Ревенко и ее мужем Антоном Севидовым, а также тиктокером Алиной Гончаровой и ее парнем.
Алла Пугачева, бабушка Никиты, прокомментировала его съемку в инстаграме, отметив, что он получился очень серьезным на снимках.
Где улыбочка? Она тебе очень идет,
— написала Пугачева.
Украшения, которые примерили звездные модели, уже можно найти в продаже. Цены на кольца стартуют от 2 990 рублей, цепь с жемчугом обойдется в 19 990 рублей.
3.Tezenis
Ко Дню святого Валентина бренд представил коллекцию в классическом черном и романтичном розовом. Модели украшены принтом с сердечками, а также сияющими стразами и бусинами. Цены на бюстгальтеры стартуют от 1 699 рублей, пижама обойдется в 1 899 рублей.