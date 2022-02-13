Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина

Вадим Карасев

Накануне Дня святого Валентина смотрим коллекции, которые бренды выпустили к празднику.

1.Agent Provocateur

Бренд представил лукбуки коллекции ко Дню святого Валентина.

Мы жаждем бегства от действительности, романтики и, прежде всего, веселья. Новая коллекция рассказывает о союзе роскоши и легкомыслия,

— прокомментировала стилизацию съемки Сара Шоттон, креативный директор Agent Provocateur.

Цены на трусы стартуют от шести тысяч рублей, красный халат-кимоно с кружевом обойдется в 105 тысяч, а пижамные брюки — в 53 тысячи.





Agent Provocateur





































2.Pandora

Специально ко Дню святого Валентина бренд выпустил съемку с реальными парами: Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой, Александрой Ревенко и ее мужем Антоном Севидовым, а также тиктокером Алиной Гончаровой и ее парнем.

Алла Пугачева, бабушка Никиты, прокомментировала его съемку в инстаграме, отметив, что он получился очень серьезным на снимках.

Где улыбочка? Она тебе очень идет,

— написала Пугачева.

Украшения, которые примерили звездные модели, уже можно найти в продаже. Цены на кольца стартуют от 2 990 рублей, цепь с жемчугом обойдется в 19 990 рублей.





Никита Пресняков и Алена Краснова









Александра Ревенко и Антон Севидов





Алина Гончарова и Никита





3.Tezenis

Ко Дню святого Валентина бренд представил коллекцию в классическом черном и романтичном розовом. Модели украшены принтом с сердечками, а также сияющими стразами и бусинами. Цены на бюстгальтеры стартуют от 1 699 рублей, пижама обойдется в 1 899 рублей.





Tezenis

























Надя Бесчетникова