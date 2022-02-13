Софи Тернер спровоцировала слухи о второй беременности

Вадим Карасев

Папарацци сфотографировали Софи Тернер и ее супруга Джо Джонаса на улицах Лос-Анджелеса – 12 февраля пара вместе с дочерью направлялась на встречу с друзьями в одном из местных ресторанов. Снимки быстро разлетелись по сети и заставили пользователей гадать, не ожидается ли в семье музыканта и актрисы пополнения.

Дело в том, что на некоторых кадрах отчетливо виден округлившийся живот Тернер, одетой в облегающее длинное платье. Поклонники звезды полагают, что это можно считать официальным объявлением о ее второй беременности.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а в 2019 году состоялась их свадьба. За скромной церемонией в Лас-Вегасе последовало пышное торжество в замке XVIII века на юге Франции. В июле 2020 года у пары родилась дочь Уилла, которую Тернер тщательно оберегала от внимания общественности.





Софи Тернер и Джо ДжонасОльга Петелина