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Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду

Татьяна Тарасова в 75-летний юбилей показала прыжок на льду
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в свой юбилей поделилась архивным фото, на котором она еще молодая фигуристка. Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 75 лет. В свой юбилей заслуженный тренер СССР по фигурному катанию опубликовала архивный снимок, на котором она еще молодая и легкая запечатлена во время прыжка на льду.
Татьяна Тарасова в молодости «75! Полет нормальный!», — с юмором написала Татьяна Анатольевна в Instagram, снабдив пост хештегом #опятьюбилей. А олимпийский чемпион 2002 года и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин поделился архивной записью своего выступления двадцатилетней давности. «Неповторимая! С юбилеем! Всегда с Вами и за Вас. Ваш сын Леха Ягудин»,   — подписал ролик фигурист. «Татьяна Анатольевна!! Вы не представляете, как Вас любит вся Россия!!! Вы легендарный человек! Будьте здоровы ❤️! Живите не менее 100 лет! 🙏», «Великий тренер!!!🌹🌹🌹», «Лучшая, любимая, самая талантливая, легендарная! Татьяна Анатольевна, Вы крутая! Я Вас очень люблю. Вы такое счастье для зрителей, болельщиков, спортсменов, тренеров. Здоровья, вдохновения! ❤️», — присоединились к поздравлению пользователи Сети.
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова в юности подавала большие надежды, но из-за травмы позвоночника была вынуждена оставить выступления и перейти на тренерскую работу. Старые травмы и сейчас дают о себе знать. Из-за них Татьяна Анатольевна даже не смогла досудить до конца последний сезон «Ледникового периода». Ее госпитализировали с сильными болями. Кстати, в общей сложности ученики Татьяны Анатольевны принесли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы и 7 золотых олимпийских медалей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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