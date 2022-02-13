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В Италии продолжается судебный спор вокруг «Движения 5 звёзд»

В Италии продолжается судебный спор вокруг «Движения 5 звёзд»

13:18  Автор: Александр Тараканов



Адвокаты итальянского «Движения 5 звёзд» подали апелляционную жалобу на решение суда по гражданским делам города Неаполя, приостановившего действие устава организации и деятельность на посту её председателя бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте, сообщает AGI.

Суд обосновал вердикт «серьёзными изъянами в процессе принятия решений» из-за которых более трети членов «Движения 5 звёзд» не смогли принять участия в августе прошлого года в онлайн-голосованиях по уставу Д5З и выборах её председателя. Это не позволило обеспечить необходимый кворум. С заявлением об этом в суд Неаполя в октябре обратилась группа «пятизвёздочников».


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В апелляционной жалобе, отмечает агентство, говорится, что устав и председатель «Движения 5 звёзд» были утверждены её официальными членами «в соответствии со внутренним регламентом от 2018 года», поэтому решение суда должно быть отменено. Вопрос об апелляционной жалобе обсуждался в течение двух дней с участием основателя и гаранта Д5З Беппе Грилло и Джузеппе Конте.

Для бывшего премьера страны, пишет агентство, необходимо «покончить с судебной тяжкой которой занимаются адвокаты Движения» с тем, чтобы «сконцентрироваться на важных политических фронтах, интересующих страну».

Помимо судебного спора, внутреннюю ситуацию в «Движении 5 звёзд» обостряет внутреннее борьба, развернувшаяся в последнее время между бывшим политическим руководителем Д5З Луиджи Ди Майо и Джузеппе Конте.

6 февраля глава МИД страны объявил о выходе из состава Комитета гарантов движения. Свое решение в письмах, адресованных Грилло и Конте, он объяснил не «разрывом», а необходимостью «начать внутреннюю дискуссию» в организации.

Глава МИД Италии возглавил комитет гарантий «Движения 5 звёзд»


В связи с этим AGI замечает, что председатель палаты депутатов, «пятизвёздочник» Роберто Фико в этом противостоянии «открыто поддержал бывшего премьер-министра», заявив, что «никакого политического вопроса не существует, так как Конте — лидер «Движения 5 звёзд», что закреплено и признано несколькими голосованиями».



#Италия


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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