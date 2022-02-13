В Пентагоне опровергли нарушение границ России подводной лодкой США

11:13 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

В Пентагоне опровергли заход подводной лодки ВМС США в территориальные воды России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса.

В субботу Минобороны сообщило об обнаружении американской подлодки в районе Курил. Российский военный корабль заставил судно США покинуть российские территориальные воды. В ведомстве сообщили, что экипаж оповестили о том что подлодка находится в территориальных водах РФ и потребовали всплыть. Требование было проигнорировано. Затем, «экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», пояснили в Минобороны.

В связи с инцидентом военному атташе США в Москве была вручена нота протеста.





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По словам Райнеса, то, что заявила Россия об американских операциях в ее территориальных водах, не является правдой. Однако он уточнил расположение подлодки США, указав лишь на то, что «мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах».

Напомним, в октябре 2021 года сообщалось, что эсминец Chafee американских ВМС приблизился к российской госгранице в Японском море и попытался нарушить её, корабль ВМФ РФ пресёк незаконную попытку.

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В конце 2020 года корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого».

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