Ветеран Blizzard верит в Warcraft IV и продолжение Starcraft после сделки с Microsoft





У Blizzard есть множество отличных игровых франшиз, среди которых одна из самых известных — Warcraft. Сейчас она развивается, в первую очередь, в рамках игры World of Warcraft, но многие поклонники Blizzard хотели бы видеть новую часть стратегии Warcraft.

Один из ветеранов Blizzard Дэвид Фрид (David Fried), который сейчас не работает в компании, но ранее занимался дизайном уровней, в том числе, в Warcraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne, привел ряд доводов в пользу того, что Warcraft IV можно ожидать после завершения сделки Activision Blizzard и Microsoft. В видео на своем канале (на которое обратил внимание один из пользователей Resetera) Дэвид Фрид заявил, что некоторые люди, которые работали над Warcraft 3, главным из которых является Сэмуайз Дидье, все еще работают в Blizzard, и они хотят поработать над Warcraft IV. Как считает Дэвид Фрид, Microsoft даст свободу командам в Blizzard, предложив им поработать над проектами, которые им интересны, и велика вероятность, что именно Warcraft IV станет одним из первых таких проектов.

Отметим, что Дэвид Фрид говорит в ролике, что есть и другие франшизы в Blizzard, которые хотели бы продолжить ведущие разработчики студии. В частности, он сказал про Starcraft, которая тоже может получить развитие в некотором направлении после завершения сделки Microsoft с Activision Blizzard.