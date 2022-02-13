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Вучич возглавит список правящей партии на выборах в Сербии

Вучич возглавит список правящей партии на выборах в Сербии

19:15  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Президент Сербии Александр Вучич возглавит список правящей в стране Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах, запланированных на 3 апреля. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич по итогам заседания главного комитета СПП.

«Сербская прогрессивная партия выходит на выборы 3 апреля со слоганом «Александр Вучич. Вместе мы можем все», — сказала она.  — Вучич возглавит все наши списки (кроме парламентских в этот день состоятся и муниципальные выборы в ряде регионов страны, в т.ч. в Белграде), это наше слоган под которым мы выходим, потому что всё, что мы до сегодняшнего дня сделали в Сербии, мы сделали вместе с нашим народом и гражданами. Мы гордимся нашими результатами, и мы показали, что вместе мы в действительности можем все», — приводит её слова национальный телеканал РТС.


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Брнабич также сообщила, что первым номером в избирательном списке правящей партии на выборах будет директор Института онкологии и радиологии Сербии Даница Груйич. На выборы в столице «прогрессистов» поведет бывший ватерполист и многолетний глава муниципалитета Новый Белград Александар Шапич.

По словам премьера, в скором времени состоится ещё одна встреча президиума и главного комитета СПП, на которых будет принято окончательное решение о кандидате президенты, которого поддержит партия.

«Конечно, СПП хочет, чтобы Вучич был нашим кандидатом. Это безусловно лучшее решение для Сербии и единственная опция, которая гарантирует, что Сербия продолжит развиваться с такой же скоростью», — констатировала она.

Выборы президента Сербии также состоятся 3 апреля.



#Сербия


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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