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Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь

Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на русских нянь
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко недовольна работой нянь. Недавно звездные супруги стали многодетными родителями. У пары родился третий общий ребенок — сын, которого назвали Алексеем. Теперь молодая мама едва справляется с родительскими обязанностями, хотя и делает это с большим удовольствием. Поэтому Анастасия озадачила себя поисками няни, которая бы помогала ей с дочерями и сыном. Однако модель столкнулась с трудностями. Оказалось, российские няни не дотягивают до ее требований. «Мы сейчас озадачены поисками помощницы с детьми. Увы, молчать уже об этом нет смысла. Но сколько сейчас женщин, которые не хотят выполнять свои обязанности! У нас очень много друзей-семей, которые в шоке от всего происходящего. Все они переходят на иностранных граждан. Предложили нам взять филиппинку», — поделилась супруга футболиста с фанатами.
Дмитрий Тарасов с женой По словам Анастасии, многие ее друзья столкнулись с тем, что няни, получая немалые гонорары за свою работу, не выполняли обязанности в нужном объеме и качестве. Поэтому выбор иностранной няни – вынужденная мера. К слову, не так давно с подобной ситуацией столкнулась и певица Анна Седокова. Артистка призналась, что никак не может нанять подходящую помощницу. «А есть вообще няни нормальные, порядочные? Как можно за час до прихода написать, что у тебя болит живот, когда ты только пробуешься? Он у тебя 4 часа назад не болел? Как мне надоели эти агентства нянь, наглые, ужасные, некомпетентные работники», — заявила звезда.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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