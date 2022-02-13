Звездный Instagram. Как проводят время Мадонна, Ирина Шейк, Клава Кока, Джиджи Хадид и другие звезды

Вадим Карасев

Звезды загорают, делают селфи, адаптируются к зиме, показывают, как носить главные тренды сезона, и экспериментируют с новыми фильтрами, ну а мы собрали самые интересные фото в нашей традиционной рубрике — от яркой Дженны Дьюэнн в спортзале и Клавы Коки на пляже до Эшли Грэм с двойняшками и Мадонны с бокалом игристого.





Ирина Шейк





Ида Галич





Ксения Собчак





Анастасия Решетова





Регина Тодоренко





Джиган





Дженна Дьюэнн





Кэти Перри





Сергей Лазарев





Елена Летучая





Светлана Устинова





Джиджи Хадид





Виктория Лопырева





Анна Покров





Алессандра Амбросио





Кьяра Ферраньи





Эмбер Херд





Алена Шишкова





Анна Седокова с детьми





Пелагея





Эшли Грэм с детьми





Нина Агдал





Рита Ора





Кристина Асмус





Надежда Оболенцева





Рита Дакота





Данила Козловский





Тина Канделаки





Виктория Шелягова





Нюша





Кети Топурия





Полина Гагарина





Синди Кроуфорд





Тесс Холлидей





Элджей





Клава Кока





Елизавета Пескова





Софья Таюрская





Дарья Клюкина





Елена Крыгина





Елена Темникова





Яна Рудковская





Кристина Орбакайте с дочерью





Алеся Кафельникова





Мурад и Наталья Османн с сыном





Екатерина Варнава





Настя Каменских





Егор Крид





Кортни Кардашьян





Дина Саева





Хлое Кардашьян





Эмили Ратажковски с сыном





Татьяна Навка





Полина Киценко





Наталья ДавыдоваСплетник