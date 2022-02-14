15+ уморительных фото детей, которые оказались в затруднительном положении

Дети от природы любопытны. Они любят исследовать свое окружение и узнавать новое. Особенно в первые годы. Поэтому важно дать детям возможность утолить их жажду новых впечатлений. Это может творить чудеса для их развития и благополучия. И подарить массу незабываемых моментов!

В Facebook есть замечательная страница "Kids in Predicaments" (Дети в затруднениях), на которой собраны фотографии всех забавных и нелепых ситуаций, в которые попадают наши маленькие исследователи.

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