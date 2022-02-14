21 школу отремонтируют в Ульяновской области в 2022 году

По региональной программе нацпроекта «Образование» в Ульяновской области отремонтируют 15 образовательных учреждений, на федеральные средства – еще шесть школ, сообщает информационный портал «УлПравда ТВ».

Также дополнительные средства из областного бюджета выделят на оснащение спортзалов, закупку оборудования, создание новейших мастерских в техникумах и колледжах.

Современное оборудование получат коррекционные школы № 16 и 91 в Ульяновске. В шести сельских школах будет сделан капитальный ремонт спортзалов, 14 образовательных организаций получат новое спортивное оборудование и инвентарь. 12 новых мастерских для обучения студентов появятся в шести профессиональных образовательных организациях региона.