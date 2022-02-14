300x-UA – краткий обзор интернет-площадки
Сайт 300x.ua является перспективной интернет-площадкой, предназначенной для частных лиц и коммерческих компаний, который работают в сфере строительства или ремонта.
В настоящее время платформа https://300x.ua/kharkov/ полностью бесплатная, здесь могут разместить свои объявления все желающие. Характер объявлений может быть абсолютно разным, от выполнения простых ремонтных работ (например, поклейка обоев или шпаклевка откосов), до полноценных ремонтно-строительных работ по принципу «под ключ».
Дополнительно компании могут использовать данный портал в качестве обычной доски объявлений, на которой размещена информация о продаже строительных материалов, рабочего инструмента, аренды специализированной техники или специфического оборудования.
Основные плюсы работы с платформой 300x.ua
Каждый клиент, компания или частное лицо, воспользовавшись услугами сервиса 300x.ua, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить несколько особенно положительных моментов:
- Портал 300x.ua доступен абсолютно всем людям, у которых есть доступ в глобальную интернет-сеть. Здесь возможно размещение объявления любого типа, для всех желающих, от обычных исполнителей, до профессиональных строительных компаний.
- Бесплатные объявления – публикация объявлений на интернет-портале 300x.ua является полностью бесплатной. При этом не учитывается, частное лицо или юридическая компания публикует свое сообщение.
- Качественная поисковая система – благодаря качественно реализованному поиску и интуитивно понятному интерфейсу, отыскать необходимую услуги или конкретный товар не составит особого труда. Главное – правильно сформулировать запрос для внутренней поисковой системы. При этом стоит отметить, что после выполнения поиска по ключевым словам, можно произвести выборку, используя соответствующие фильтры.
- Реклама объявлений – если вы желаете, чтобы ваша продукция или услуги получили больше просмотров, можно активировать рекламу объявления. Таким образом рекламные объявления всегда будут находиться в ТОПе при выполнении соответствующего поискового запроса.