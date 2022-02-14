300x-UA – краткий обзор интернет-площадки

Роман Иванов

Сайт 300x.ua является перспективной интернет-площадкой, предназначенной для частных лиц и коммерческих компаний, который работают в сфере строительства или ремонта.

В настоящее время платформа https://300x.ua/kharkov/ полностью бесплатная, здесь могут разместить свои объявления все желающие. Характер объявлений может быть абсолютно разным, от выполнения простых ремонтных работ (например, поклейка обоев или шпаклевка откосов), до полноценных ремонтно-строительных работ по принципу «под ключ».

Дополнительно компании могут использовать данный портал в качестве обычной доски объявлений, на которой размещена информация о продаже строительных материалов, рабочего инструмента, аренды специализированной техники или специфического оборудования.

Основные плюсы работы с платформой 300x.ua

Каждый клиент, компания или частное лицо, воспользовавшись услугами сервиса 300x.ua, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить несколько особенно положительных моментов: