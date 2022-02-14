7 способов преодолеть зимнюю депрессию

1. Уменьшите синий свет

2. Каждый день одевайтесь красиво, даже если вам никуда не надо идти

3. Танцуйте и больше двигайтесь

4. Создайте визуальную доску

5. Освободите место вокруг себя

6. Отдохните от социальных сетей

7. Чаще делайте уборку

Зимой новогоднее волшебство витает в воздухе, но не для всех. Если вы долгое время находитесь дома, ощущаете упадок сил и постоянную усталость, то скорее всего у вас зимняя депрессия. Низкие температуры заставляют нас быть менее продуктивными и энергичными. В результате мы чувствуем стресс и теряем мотивацию что-либо делать. Предлагаем вам несколько способов уберечься от зимней депрессии, оставаться активным и продуктивным в течение всего холодного периода.Ваш циркадный ритм (цикл сна-бодрствования) сбивает с толку синий свет от различной техники. Высвобождение мелатонина замедляется при длительном воздействии света. Если вы будете приклеены к телефону перед сном, вы гарантированно проснетесь с чувством усталости. Синий свет исходит от таких гаджетов, как телефон, компьютер, телевизор и электронных книг. Уберите их как минимум за час до сна.Забыть о себе - это распространенная ошибка, которую совершают многие люди, работающие дома. Вы будете не только подавлены, но и дома попросту воцарится хаос. Выберите красивый наряд, который вам действительно нравится, позаботьтесь о своей коже и сделайте прическу. В конце простых ежедневных ритуалов красоты вы точно почувствуете больше мотивации продолжить свой день в позитиве.Если вы не можете описать свои эмоции словами, сделайте это с помощью простых движений. Можно улучшить свою физическую форму танцем и при этом поднять себе настроение. Танцы высвобождают эндорфины (гормоны счастья), которые помогают побороть зимнюю депрессию.Это своеобразный коллаж, состоящий из фотографий, цитат известных людей или рисунков. Служит ежедневной мотивацией к осуществлению ваших мечтаний. Визуальная доска помогает понять, чего вы хотите от жизни. Только мысль о вашем ярком будущем и успехе может поднять вам настроение. Вырежьте фотографии из журналов или распечатайте изображения и поместите их на доску, добавьте цитаты. Добавьте туда же несколько своих собственных фотографий, где вы себе нравитесь. Теперь вы готовы покорить мир.Если вы чувствуете себя уставшим и совсем нет желания работать, то скорее всего в вашей комнате беспорядок. Забитое хламом пространство способствует появлению устойчивого ощущения усталости. И, что самое страшное, иногда мы этого совсем не замечаем. Установите таймер не менее чем на 5 минут и решите, какую область очистить. Это может быть ваш стол, шкаф, полки или даже кровать. Вы начнете выбрасывать мусор вместе со своим негативом. Вы даже можете включить музыку, потанцевать и вуаля - ваше плохое настроение исчезнет!Очень неприятно наблюдать за "идеальной" жизнью какого-то знакомого в сети, особенно когда у вас что-то не ладится. Зачем беспокоиться? Проблему можно решить одним щелчком пальца - просто удалите учетные записи в социальных сетях, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. Даже наука может подтвердить это - люди, которые подвергаются частому влиянию социальных сетей, чувствуют себя более одинокими и подавленными.Так заманчиво побыть под этим пушистым одеялом еще немного, но вы попадете в ловушку и почувствуете себя еще хуже. Вместо этого бесконечного лежания на диване откройте окна, проветрите помещение, полейте цветы, вытрите пыль. Научно доказано, что уменьшение количества солнечного света способствует повышению уровня мелатонина, что вызывает также зимнюю депрессию. Однако некоторые люди думают, что это состояние - миф и не считают его реальной проблемой.