Аделина Сотникова рассказала, как пережила победу на олимпиаде

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась сокровенным. Спортсменка — Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Небывалый успех спортсменке принесла победа в Сочи. Сегодня девушка вспоминает как купалась в лучах славы. Сейчас внимание болельщиков приковано к событиям, происходящим в Пекине. Но все мы помним Сочи-2014, когда юные Липницкая и Сотникова своими прокатами вызвали гордость у всей страны. В произвольной программе Аделина смогла завоевать для сборной России первую в истории золотую медаль в женском одиночном фигурном катании. За виртуозными каскадами зрители следили с замиранием, а потом бросали к ногам юных спортсменок сотни мягких игрушек и цветов. Несмотря на успех, тогда юной Аделине удалось сберечь свою психику и при этом продолжить тренироваться. Стоит отметить, Сотникова еще в 13 лет исполняла за один прокат два сложнейших каскада. На такое, кстати, не часто решались даже опытные фигуристы. Она обладала невероятной силой воли и упорством, которые и привели ее к победам. И, как призналась фигуристка, покорить Олимп — всегда было детской мечтой девушки.Аделина Сотникова «Мне на тот момент было 17 лет, и я не понимала, что это произошло. Конечно, я об этом мечтала и это желание загадывала везде: на дни рождения, на Новый год… Но потом «отпустила» — просто знала, что никак нельзя ошибаться на соревнованиях, ведь столько сильных фигуристок борются за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Этот шанс бывает раз в жизни! И сейчас я с гордостью смотрю на наших девочек, которые прыгают нереально сложные элементы!», — вспоминает Аделина в передаче «Север Шоу» телеканала RU.TV. Кроме того, спортсменка рассказала про отношение к хэйтерам. «Раньше я к критике относилась ужасно, мне было плохо и больно. Расскажу один момент. Когда мне было лет 14-15, я только начала ездить на юниорские Гран-при. Все, выиграла, придраться не к чему, откатала чисто программу. И тут я решила зайти на сайт фигурного катания, где пишут всякие комментарии. Начинаю читать, и у меня просто слезы градом. Я бегу к маме, говорю, а что я им сделала плохого?! Меня это очень сильно психологически убило. На что мне мама сказала, вырубай этот интернет, ты больше на эти сайты не зайдешь, и ты не будешь читать комментарии. И с того момента я перестала читать, что обо мне пишут» — прокомментировала 25-летняя звезда.