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Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения

Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения
Певица Алла Пугачева поделилась архивным кадром с Тарасовой и Волчек, сопроводив его оригинальным поздравлением Татьяны Анатольевны. Сегодня отмечает свой третий по счету юбилей Татьяна Тарасова. Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 75 лет. Звезды спешат поздравить именинницу, направляя в ее адрес восторженные слова с перечислением  всех заслуг и пожеланием здоровья и долгих лет жизни. Не осталась в стороне и легенда российской эстрады Алла Пугачева, опубликовавшая в своем Инстаграм архивное фото, на котором знаменитости сидят за одним столом.
Алла Пугачева, Татьяна Тарасова и Галина Волчек «С Днём Рождения Татьяна Анатольевна Тарасова!Будь здорова и береги свою БУЙНУЮ головушку, но не успокаивайся никогда. Любим тебя,Танечка.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️» – подписала снимок Алла Борисовна. Стоит заметить, что Пугачева весьма избирательна в поздравлениях, и появление этого поста говорит о том, что она испытывает к юбиляру очень теплые чувства. Об этом свидетельствует и пожелание, в котором сквозит искренняя забота.
Алла Пугачева и Татьяна Тарасова Сама Тарасова сегодня опубликовала в своем микроблоге фотографию из своей юности. На ней она находится в полете, подпрыгнув во время выполнения одного из упражнений на льду. «75! Полет нормальный», — с юмором подписала она архивный снимок. Известно, что у Татьяны Анатольевны сейчас большие проблемы со здоровьем — дала знать о себе травма позвоночника, полученная еще в юности. Из-за этого подававшая большие надежды фигуристка так и не достигла спортивной славы, но зато стала хорошим тренером, воспитавшим несколько поколений чемпионов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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